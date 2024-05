Le prince Albert rejoint Laurent Mariotte en cuisine dans "Petits plats en équilibre"

Le chef d’État monégasque sera l’invité exceptionnel du programme court culinaire de TF1 lundi 3 juin à 12h55. Venu avec des légumes de son propre potager, il préparera avec Laurent Mariotte une jardinière à la monégasque. Une recette simple et saine mêlant radis, artichauts et blettes que les téléspectateurs pourront aisément reproduire chez eux.

Il confesse lui-même être un grand fan de l’émission, qu’il regarde aussi souvent que possible. Le prince Albert II de Monaco sera derrière les fourneaux de "Petits plats en équilibre" avec Laurent Mariotte lundi 3 juin à 12h55 sur TF1. Venu de la Principauté avec deux tabliers brodés de leurs noms respectifs, le sexagénaire a également apporté de quoi cuisiner. Car l’ensemble des ingrédients utilisés pour la recette proviennent du potager de sa propriété de Roc Agel, sur les hauteurs du Rocher.

Le prince Albert II de Monaco a cuisiné une jardinière à la monégasque lors de son passage dans "Petits plats en équilibre" avec Laurent Mariotte, diffusé le 3 juin 2024 sur TF1. - ©️ Michael Alesi / Palais Princier

C’est un excellent camarade de jeu en cuisine ! Laurent Mariotte à propos du prince Albert

Dans son panier ? Des radis, des blettes et des artichauts, auxquels se sont ajoutés des petits pois. Un clin d’œil à un statut méconnu du prince Albert, intronisé il y a sept ans au sein de la confrérie du petit pois en Gironde. Pour cette jardinière de légumes à la monégasque, son Altesse sérénissime a opté pour une cuisson fondante à l’huile d’olive. Lui qui "aime bien se balader en cuisine" au palais de Monaco a pris plaisir à s'installer dans celle de Laurent Mariotte. "C’est un excellent camarade de jeu en cuisine !", s’enthousiasme l'animateur auprès de TF1info, qui a assisté au tournage de ce numéro particulier.

"On sent qu’il est attaché aux produits. Il connaît bien les produits de saison, ce qui n’est pas le cas de tout le monde", ajoute-t-il. L’intégralité de notre entretien avec Laurent Mariotte et le prince Albert sera à découvrir le jour de la diffusion de leur passage en cuisine.