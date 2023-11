VIDÉO - "Panda" : Julien Doré en policier baba cool ce jeudi soir sur TF1

TF1 donne ce jeudi soir le coup d'envoi de "Panda", sa nouvelle série policière décalée avec Julien Doré. Le chanteur se glisse dans la peau d'un ancien policier pacifiste, contraint de reprendre du service.

Julien Doré concentré, quelques minutes avant le tournage. Il doit entrer dans la peau d'un policier sur le point de résoudre une intrigue criminelle. Dans la série Panda, nouvelle comédie policière de TF1 dans le sillage du carton HPI, le chanteur est reconverti en flic baba cool. "Je m'amuse tous les jours à jouer ce personnage car il me ressemble énormément", confie l'acteur, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Située en Camargue, cette fiction en six épisodes de 52 minutes suit Victor Pandaloni, alias "Panda", policier qui a tout plaqué pour tenir une paillote en bord de mer et siroter du matcha, sans portable ni voiture. Contraint de reprendre du service, l'enquêteur en tongs et à la longue crinière bouclée fait équipe avec Lola (Ophélia Kolb), autrement moins zen que lui, sans renoncer à son sommeil ou son rejet des armes.

Panda est le premier grand rôle de Julien Doré. "Je ne me suis jamais considéré comme comédien ou chanteur", explique-t-il le sourire aux lèvres, avant d'ajouter : "Les zones dans lesquelles on a la chance de s'exprimer ou d'exprimer sa sensibilité, elles sont, selon moi, dans beaucoup d'endroits différents". Aperçu dans la série Dix pour cent, l'auteur-compositeur-interprète n'a jamais suivi de cours de comédie. Mais le gagnant de "La Nouvelle Star" a notamment pu s'appuyer sur ses discussions avec son amie Virginie Efira, ancienne animatrice de l'émission qui l'a révélé en 2007.