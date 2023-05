Clémence éliminée de "Koh-Lanta" face à Esteban : "J’étais sortie mentalement du jeu"

Cruelle désillusion pour Clémence. Victime des destins liés, la raccordeuse de fibre optique de "Koh-Lanta : le feu sacré" avait été entraînée dans sa chute par Esteban la semaine dernière. Mais surprise : en sortant du conseil, les deux aventuriers s'étaient vus proposer "une seconde chance". Un duel que la jeune femme a perdu face à son camarade d'infortune, victime d’une chute de concentration fatale. Une issue d'autant plus frustrante que le même Esteban a été éliminé un peu plus tard lors d'un second duel face à Tania. Cet épisode est à (re)découvrir dès maintenant sur MYTF1.

Élimination au conseil, seconde chance puis duel perdu face à Esteban… C’était les montagnes russes cet épisode Koh-Lanta, n’est-ce pas ?

J’avoue que ce n’était pas facile à gérer en termes d’émotions. Après l’élimination, j’essaie de relativiser, de faire le point sur mon aventure, tout ce que j’ai réussi. Je pense aussi que je vais pouvoir enfin manger ! Je ne pense pas à me laver ou à dormir dans un lit. Je veux manger ! Et quelques minutes après ça, on tombe sur la pancarte qui nous propose une seconde chance. Malheureusement, ça a été très dur de me reconcentrer sur le jeu. Ça m’a peut-être empêché de remporter la victoire et j’avoue que j’ai des regrets.

Mais d’où vient ce manque de concentration ? Est-ce que vous ruminez encore l’élimination et la trahison de Frédéric ?

C’est un mélange de choses dans un laps très court. Le fait d’être éliminée, oui. Le fait de sortir du jeu mentalement et de devoir revenir. C’est une accumulation qui fait que je suis restée dans ma bulle pendant toute l’épreuve.