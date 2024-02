VIDÉO - "Danse avec les stars" : émue, Natasha St-Pier confie qu'elle n'a "jamais osé montrer ses jambes en 30 ans"

La chanteuse canadienne Natasha St-Pier a fait ses débuts sur le parquet de la saison 13 de Danse avec les stars vendredi. L’interprète de "Mourir Demain" a surmonté ses angoisses liées à son physique pour livrer une superbe performance avec Anthony Colette. Le prime et tous les moments forts de la soirée sont disponibles en replay sur TF1+.

Des performances prometteuses et déjà beaucoup d’émotion. La saison 13 de "Danse avec les stars" a débuté vendredi soir avec l’entrée en scène de quatre candidats dont la chanteuse canadienne Natasha St-Pier, 43 ans, qui aborde cette nouvelle aventure avec beaucoup d’humilité. Et l'envie de "réveiller un corps endormi depuis 30 ans".

En France, l’interprète de "Mourir demain" est connue pour sa voix puissante. "Mais je n’ai jamais bougé sur scène", avoue-t-elle en rencontrant Anthony Colette, son partenaire dans l’émission. Complexée par ses jambes, et ses mollets en particulier, la jeune femme lui explique qu’elle ne se sent "pas féminine et gracieuse".

DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - Céline Dion (S'il n'en restait qu'une) Source : Danse avec les stars

Autant dire que tout le monde a été surpris en la découvrant sur une rumba pleine d’intensité sur le parquet du concours de TF1. Impressionnée, la nouvelle jurée Mel Charlot demande à sa compatriote de répéter après elle : "Je suis gracieuse. Je suis une danseuse". Des mots qui lui brûlent les lèvres et qu’elle lâche les larmes aux yeux.

Quand Chris Marques lui demande si elle déjà dansé auparavant, Natasha St-Pier l'avoue : "Je n’ai jamais montré mes jambes. C’est la première fois en 30 ans de carrière que j’ose faire une télé sans un pantalon ou une jupe." Une confidence bouleversante applaudie par tout le public.