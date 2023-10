VIDÉO - "J'ai commencé seule dans ma chambre" : qui est Eloïz, la jeune gendarme devenue chanteuse folk ?

"J'ai commencé seule dans ma chambre et c'est énormément de fierté parce que c'est beaucoup de travail", confie dans le reportage de TF1 l'auteure compositrice et interprète, qui a commencé à chanter à l'âge de 6 ans. "Je jongle entre deux métiers c'est pas facile parce que j'ai un planning très chargé, et de voir où j'en suis aujourd'hui, je suis super contente", ajoute la jeune femme, qui se produisait alors sur scène autant que possible en dehors de son service, dans l'espoir d'être repérée et de vivre de sa passion. "Si j'en ai la possibilité, je me lance à 100% dans la musique et j'arrête la gendarmerie", avait-elle aussi eu l'occasion d'expliquer sur les ondes, lors d'une émission à laquelle l'équipe de TF1 avait aussi assisté. Et d'insister : "Je rêve de pouvoir un jour en faire mon seul métier, j’y crois dur comme fer (...) je n'abandonnerai jamais parce que je suis pas du genre à baisser les bras".

Quelques mois après cette interview, la jeune femme était invitée à se produire pour tester ses nouvelles chansons lors d'un concert géant devant 10.000 personnes : "Les musiciens ne sont pas avec moi ce soir, ça rajoute une petite pression supplémentaire, je vais devoir me débrouiller toute seule à la guitare, ca va être la débrouille". "C'est la première fois où je chante devant tant de monde (...) je ne sais pas si le public va adhérer à des chansons qu'il ne connait pas", l'entend-on encore expliquer dans le reportage ci-dessus.