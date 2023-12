"Ce que je préfère au monde, c'est être avec Anne" : Muriel Robin et Anne Le Nen évoquent leur couple dans Sept à Huit

Pour le dernier portrait de la semaine de 2023, Sept à Huit a voulu mettre à l'honneur le couple formé par Muriel Robin et son épouse Anne Le Nen. Ensemble depuis bientôt dix-huit ans, les deux femmes se sont aidées mutuellement à chasser leurs vieux démons. Ce binôme, solide dans la vie, a aussi partagé l'affiche dans Master Crimes, diffusée sur TF1 en novembre.

En couple dans la vie, Muriel Robin et Anne Le Nen se sont aussi données la réplique début novembre dans la série Mastercrimes sur TF1. L'une incarnant une professeure en criminologie et l'autre une flic. Pour autant, ce binôme ne leur serait jamais vraiment venu à l'esprit... Trop peur des mauvaises langues. "On m'a dit : 'on va te mettre quelqu'un de plus jeune pour faire un truc générationnel'. Je fais un autre rendez-vous et c'est là qu'ils me disent que le binôme, ce sera Anne et moi", raconte Muriel Robin au cours de l'entretien avec Audrey Crespo-Mara, qu'on peut retrouver en tête de cet article.

"Quand Muriel est rentrée, elle m'a fait deviner qui avait été suggérée pour jouer sa partenaire, se souvient Anne Le Nen. J'ai sorti des tas de noms d'actrices connues et au bout d'un moment, je vois l'œil qui frise et je lui dis : 'non, c'est pas vrai, c'est pas moi' et je pleure de joie. Vraiment. Je suis très heureuse et très fière que ça vienne d'eux", dit-elle.

Nous sommes deux personnes du même sexe et les gens ont plébiscité, ça, c'est formidable. Muriel Robin

Se retrouver ainsi sur un plateau de tournage a été un vrai bonheur pour les jeunes épouses - elles se sont mariées le 20 février 2021. "Je voulais l'épater", admet Anne. "Je savais qu'elle serait top", renchérit Muriel qui ajoute : "La série a marché avec Anne. En fait, quel était l'écueil ? Que la série ne marche pas. Ça aurait été compliqué pour nous, donc on prenait un risque en faisant ça. Nous sommes deux personnes du même sexe et les gens ont plébiscité, ça, c'est formidable".

Un projet qui leur permet aujourd'hui d'afficher leur amour. "Arrivant dans ce métier, je ne voulais absolument pas qu'on m'associe à Muriel pour plein de raisons qu'on peut comprendre. Il fallait que j'existe seule sans elle. Et puis aussi par notre particularité : le fait d'être ensemble. C'était à l'époque, il y a dix ou quinze ans, très compliqué. J'ai même une productrice qui m'a demandé si j'acceptais de faire un faux paparazzi avec un homme. Ça m'a été demandé. Donc, dès qu'on nous proposait des choses, je disais : 'au secours !'", explique Anne.

Cette série, qui met deux actrices homosexuelles au premier plan, était aussi une opportunité à saisir pour Muriel, qui dénonçait, en septembre, l’homophobie qui fait rage dans l’industrie du cinéma.

"Ce que je préfère au monde, c'est être avec Anne", résume joliment Muriel Robin. À peine sa phrase finie, son épouse glisse : "Pareil". Pourtant, au départ, les deux femmes n'avaient pas le même mode de vie. "Anne, si elle a un problème, elle va faire une heure et demie de sport au lieu d'en faire une heure. Moi, au lieu de boire une bouteille de champagne le soir, j'en boirai deux", analyse Muriel. Leur seul point commun finalement : leurs deux âmes cabossées. Ancienne dépressive, l'humoriste a en effet pu compter sur sa femme pour trouver la force de se réparer : "Il y avait quelque chose de lourd depuis toujours. Il y avait le manque d'amour à la maison. Ma mère m'aimait vraiment, mais elle ne savait pas faire", assure Muriel. Quant à Anne, elle avait une relation très fusionnelle avec son frère. "Il était ultra-sensible. C'était un peu l'albatros de Baudelaire. Il n'était pas né à la bonne époque et il était malade. Il a décidé de s'envoler", témoigne-t-elle.

Mais le couple a aussi connu des épreuves. En effet, les deux femmes n'ont jamais réussi à avoir d'enfant ensemble. Comme l'explique Anne : "On a essayé, ça n'a pas marché". "On est effectivement toutes les deux et tout l'amour qu'on a à donner, on le distribue autrement. On crée autrement", confie Muriel. Leurs vœux pour 2024 : "De l'espoir, du courage, de la tolérance et de la solidarité".