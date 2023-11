VIDÉO - "Saucisse-purée dans un palace, c'est du kiff !" : le nouveau défi de Norbert Tarayre

Ce passionné propose une cuisine de bistrot. Un menu entrée, plat, dessert à 49 euros, loin des 200 euros de l'ancienne carte. "Saucisse-purée dans un palace, c'est du kiff !", affirme Norbert Tarayre, tout en réchauffant une saucisse sous vide dans une poêle. Une techniquement normalement rédhibitoire pour les grands chefs, mais pas pour lui. "On ne va pas se mentir, palace ou pas palace, c'est un métier qui est en souffrance, on a du mal à trouver du personnel, donc si on ne peut pas s'appuyer sur de la technologie qui va nous permettre de soulager les hommes et les femmes qui cuisinent avec nous, on va avoir du mal à durer", explique alors le chef. Retrouvez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.