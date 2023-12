VIDÉO - "Son récit est salvateur" : rencontre avec Panayotis Pascot, la révélation de la rentrée littéraire

L’un des succès littéraires de cette fin d’année est un livre vendu à 150.000 exemplaires. Avec son premier roman "La prochaine fois que tu mordras la poussière", un récit sensible et intime, Panayotis Pascot a su toucher les lecteurs. Les équipes de TF1 ont rencontré ce jeune auteur et humoriste.

Il n’y a pas que des fans de la première heure à l'une de ses dédicaces au Havre. Deux-cents personnes sont venues rencontrer Panayotis Pascot, une des sensations de la rentrée littéraire 2023. Certaines ont lu son récit, "La prochaine fois que tu mordras la poussière" (aux éditions Stock), d’autres ont simplement entendu parler de ce premier livre très personnel.

"C'est une autofiction, et qui dit autofiction dit une partie de sa vie qu'on dévoile, et c'est étrange. C'est à la fois l'histoire d'un jeune homme qui ne sait pas dire, mais qui d'un seul coup va se forcer à dire à tout le monde", raconte l'auteur et humoriste de 25 ans lors de cette dédicace.

Un succès rarissime en librairie : son ouvrage s'est vendu à 150.000 exemplaires en trois mois. L’auteur y aborde le passage de l’adolescence à l’âge adulte, des thèmes profonds qui parlent aux jeunes, comme aux moins jeunes. "Je n'ai pas son âge et je me suis quand même retrouvée dans son histoire", avoue Savannah, 16 ans, venue faire dédicacer son exemplaire. "Il a un texte qui est salvateur. Il dévoile sa personnalité, et il assume qui il est", affirme quant à elle Brigitte, 71 ans.

Dépression, acceptation de son homosexualité...

25 ans et déjà plusieurs vies : de ses chroniques dans l'émission "Quotidien" à seulement 17 ans, jusqu'à son spectacle d'humoriste, intitulé "Presque", il a récemment été nommé "auteur de l'année 2023" par le magazine GQ. Notre équipe de TF1 a retrouvé Panayotis Pascot à Paris pour une interview plus intimiste. Il raconte ses quatre ans d’écriture, son style très cru, les passages sur la dépression qui l’a terrassé, la difficulté qu’il a eu à accepter son homosexualité.

"J'avais un plan de vie : j'aurai une femme un jour, avec des enfants, un pavillon, en banlieue avec un jardin. L'acceptation n'est pas venue difficilement parce que je suis venu d'un milieu qui ne comprend pas. L'acceptation est venue difficilement plutôt parce que moi-même j'avais des plans très précis en tête, et que c'était très compliqué de les défaire", confie le jeune homme.

Le livre s’attache également aux rapports difficiles qu’il entretient avec son père, et sert d'introspection à un jeune homme en quête de réponse. Malgré tout, l’humour n’est jamais loin avec Panayotis Pascot. Il nous l’a d'ailleurs confié : il écrit en ce moment son prochain seul en scène.