VIDÉO - "Spamalot" : la folie des Monty Python revisitée sur scène à Paris

Le roi Arthur encouragé par des pom-pom girls, une quête du Graal truffée d’anachronisme et d'absurdité... Dans "Spamalot", tous les coups sont permis, comme on peut s'en faire une idée dans le reportage ci-dessus. Il n'y a qu'une seule règle : faire rire. Pour comprendre cet humour, il faut remonter le temps, jusqu'aux années 1970. Des humoristes anglais, les Monty Python, ont alors l'idée de parodier la légende du roi Arthur. Dans leur film, Sacré Graal, des chevaliers guident des montures invisibles et bruitent leur chevauchée avec des noix de coco.