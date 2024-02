"Star Academy" : que devient Julien Lieb après son échec en finale ?

Après avoir échoué en finale de la Star Ac face à Pierre Garnier, Julien Lieb publiera son premier single ce vendredi. Dans "Ouest France", il révèle les coulisses de la finale et raconte son "fail" sur "Le Temps des Cathédrales". À partir du 9 mars prochain, le Dijonnais entamera une tournée de 68 dates avec six de ses camarades.

Sa joie à l’annonce de la victoire de Pierre Garnier faisait plaisir à voir. Finaliste malheureux de la "Star Academy", Julien Lieb n’a pas perdu de temps depuis l’ultime prime de la saison. Alors que son camarade de promo cartonne avec "Ceux qu’on était", le Dijonnais publiera vendredi "Comme tout le monde", un titre écrit pour lui par Vincent Brion et Tibz, deux auteurs connus pour leurs collaborations avec Jérémy Frérot, Jenifer ou encore Ben Mazué.

"J’en suis très content", déclare Julien à Ouest-France. "J’ai l’habitude d’écrire mes textes et de faire des compositions, donc il y a toujours un peu de stress sur comment ça va sortir, mais j’en suis ravi", ajoute le jeune chanteur. "C’est quelque chose qui me ressemble. Si les gens aiment qui je suis, le single devrait leur plaire."

Aphone le jour de la finale

Dans le même entretien, le candidat de 24 ans révèle qu’il était "aphone" le jour de la finale en direct sur TF1. "C’est la fatigue globale de toute l’aventure qui était en train de m’atteindre. Mon corps et ma voix ont dit stop", estime-t-il avec le recul. Même s’il ne cherche aucune excuse et assure n'avoir aucun regret vis-à-vis du verdict des téléspectateurs qui ont donné la victoire à Pierre avec 55,6% des suffrages.

"Forcément, je voulais gagner en arrivant en finale", avoue-t-il. "Mais on s’était dit plusieurs fois dans la semaine, que ce n’était pas de notre ressort. On est super fier de notre travail et peu importe qui gagnait, on savait que l’autre serait très heureux pour lui. C’est ce qui s’est passé. Je lui ai dit juste avant l’annonce du gagnant : 'Pierre, si c’est ton nom qui est appelé, on fait le tour de la scène et on kiffe'."

Julien revient également sur son "fail" déjà historique sur "Le Temps des Cathédrales". Après être passé à côté durant la saison, le jeune chanteur a de nouveau échoué en finale, sous les yeux de Patrick Fiori. "Je pense juste que je suis maudit avec cette chanson !", se marre-t-il. "Je l’ai passée une bonne quinzaine de fois au château, en répétitions… Il n’y a jamais eu un moment où ça s’est mal passé. C’est comme ça !".

Après la sortie de son single vendredi, Julien va vite devoir se remettre au boulot puisqu’il est attendu sur la tournée de la Star Academy avec Pierre, Héléna, Axel, Lénie, Djebril et Candice. Elle débutera le 9 et 10 mars au Zénith d’Amiens et comprendra pas moins de 68 dates dont un passage à l’Accor Arena à Paris le 8 juin prochain.