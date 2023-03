"The Voice" : Abram, chanteur de rue à Paris, subjugue les coachs en reprenant Benjamin Clementine

Très ému, Abram a eu du mal à retenir ses larmes face à la standing ovation que lui ont réservé les artistes et le public. "J'ai adoré le choix de la chanson, mais c'est ce qui a failli faire que je n'y aille pas", a admis Vianney. "Il y a eu des sorties de route, on ne va pas se mentir, mais n'empêche que tu as un don, ce qui se passe là et que tu ne maîtrises pas, le timbre que tu as, c'est ta chance. Je comprends que tu aies tout plaqué et tu as bien fait, car on va être nombreux à t'écouter. Bienvenue", a réagi Vianney.

Qu'ont pensé les autres coachs de sa prestation ? Ont-ils été aussi dithyrambiques que l'interprète de "Beau-papa" ? Et surtout, dans quelle équipe Abram va-t-il déployer ses ailes ? Réponse samedi à partir de 21h10 sur TF1.