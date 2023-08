VIDÉO - "Je fais du rap conscient" : Sacha, 15 ans, gagne son ticket pour les Battles de "The Voice Kids"

Sa maturité et son flow ont séduit Slimane. Sacha s'est qualifié mardi lors de la dernière session des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" en reprenant "Je suis", de Bigflo et Oli, deux artistes qui l'inspirent beaucoup. "Il n'y a pas que les adultes qui sont capables de s'exprimer. Nous aussi, les enfants, on peut donner notre avis sur certains sujets", explique le talent âgé de 15 ans qui se considère comme un rappeur engagé. "Je fais du rap conscient, c'est comme ça que je le définis."

Si Sacha a toujours chanté, ce qu'il aime le plus c'est écrire des textes sur des sujets qui le touchent, comme la guerre ou les sans-abris dans la rue. "Ce sont des personnes qui n'ont rien, et je suis très sensible à ça", précise le jeune garçon, qui a d'ailleurs choisi de s'inscrire dans une filière "animation-enfance et personnes âgée" en lycée professionnel. "Ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça me permet d'aider les gens", admet-il.