VIDÉO - Tubes de l'été : 1993, l'année du remix de la chanson des Bronzés

Cet été-là, les radios diffusaient ça : "Bienvenue à Galaswinda, Darla dirladada..." En 1993, une reprise remixée de la célèbre chanson du film "Les Bronzés" est produite et fait un carton. Elle résonne toujours à Vias (Hérault), près de Béziers, dans le camping Méditerranée où se rend une équipe de TF1 dans la vidéo du 13H en tête de cet article. Ici, on peut danser chaque jour, c'est l'une des animations. Ce jour-là, ils sont plus de 100 vacanciers à se déhancher près de la piscine : en famille, on y apprend différentes chorégraphies, et certains se lâchent comme à l'époque de Michel Blanc et Gérard Jugnot.