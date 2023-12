VIDÉO - "Une comédie musicale toujours vivante" : Notre-Dame de Paris fête ses 25 ans au Palais des Congrès de Paris

Vingt-cinq ans après sa création, la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" est de retour au Palais des Congrès. C'est là que tout avait commencé en 1998. Un spectacle à (re)découvrir du 15 novembre 2023 au 7 janvier 2024.

Il est revenu le temps des cathédrales. La comédie musicale Notre-Dame de Paris fête son 25e anniversaire au Palais des Congrès de Paris du 15 novembre 2023 au 7 janvier 2024. La première troupe avait notamment révélé Hélène Ségara dans le rôle d'Esméralda, Garou en Quasimodo, Bruno Pelletier en Gringoire, Daniel Lavoie en Frollo, Patrick Fiori en Phoebus, Luck Mervil en Clopin et Julie Zenatti en Fleur de Lys.

Un quart de siècle plus tard, seul Daniel Lavoie, 74 ans aujourd'hui, campe toujours l'archidiacre de Notre-Dame, amoureux de la "reine des gitanes". "25 ans, c'est quand même incroyable, il faut le faire. Une comédie musicale toujours vivante", réagit Daniel Lavoie, interrogé dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans le même décor épuré symbolisant les abords de la cathédrale, la troupe réunit cette fois une trentaine de comédiens, danseurs et acrobates.

La jeune génération découvre le spectacle

Damien Sargue, aujourd'hui dans le rôle de Phoebus, était présent à la première en 1998 comme doublure de Patrick Fiori. "Je me suis revu, à 17 ans, avec mes cheveux longs, dans le petit siège là-bas, en train de regarder la création. C'est nostalgique et en même temps fou", explique le comédien à TF1.

Aujourd'hui, dans le public, la jeune génération bercée par ces chansons mondialement connues découvre le spectacle. "Il y a 25 ans, on n'était pas là, c'était vraiment très bien et ça n'a pas vieilli", explique une femme présente dans le public. "En général, je ne suis pas trop comédies musicales, mais là, je suis épatée", renchérit une autre.

Notre-Dame de Paris, créé en septembre 1998, fut immédiatement un succès avec 600.000 représentations dans le monde, plus de 16 millions de téléspectateurs, et un spectacle adapté en dix langues. Une comédie musicale directement inspirée du roman éponyme de Victor Hugo : l'histoire d'Esmeralda et de la passion funeste nourrie pour elle par le bossu Quasimodo et le prêtre Frollo, avec en toile de fond la célèbre cathédrale, en plein Moyen Âge.