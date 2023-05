VIDÉO - "Je ne l'ai jamais raconté" : Vitaa se confie sur son bébé dans "50' Inside"

C'est l'une des plus grandes voix de la scène musicale française actuelle. Après l’immense succès de sa collaboration avec Slimane, Vitaa revient en solo pour un sixième album baptisé Charlotte (son véritable prénom). Si l'artiste de 40 ans enchaine les succès et les tournées depuis 15 ans, elle reste avant tout une maman très présente pour ses trois enfants : Liham, né en 2011, Adam, né en 2014 et Noa, la petite dernière, née le 10 avril 2022.

"Un bébé miracle", comme le confie Vitaa dans l'extrait de "50' Inside" que nous vous dévoilons dans la vidéo en tête de cet article. "On était en pleine tournée avec Slimane depuis 3 ans. Moi, les années passent, j'ai 37 ans, 38 ans. Et en fait, on n'a pas le temps de faire un bébé !", se souvient la chanteuse. "On a instauré une pause dans la tournée pour faire un bébé avec mon mari, les gens ne le savent pas, je ne l'ai jamais raconté !", poursuit Vitaa avec amusement.