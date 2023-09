VIDÉO - "The Creator" au cinéma mercredi : le vrai danger de l’intelligence artificielle... c’est l’homme

Après cette incursion réussie au royaume des franchises, Gareth Edwards a visiblement eu carte blanche pour son projet le plus ambitieux, sur le fond comme sur la forme puisque les décors somptueux de The Creator justifient à eux seuls une séance sur écran IMAX. À l’heure où les blockbusters gavés d'effets spéciaux numériques ont entraîné l’industrie hollywoodienne dans une spirale inflationniste potentiellement destructrice, on est d’ailleurs surpris d’apprendre que le film n’a coûté "que" 80 millions de dollars à ses producteurs.

Reste que si le pari est réussi haut la main, c’est parce que Gareth Edwards n’a pas renié ce qui fait la force de son cinéma depuis le départ : son humanité féroce. "Quand j’auditionnais des acteurs pour jouer les robots, ils me demandaient souvent s’ils devaient bouger, parler différemment. Et moi, je disais non, non, non !", raconte-t-il pour l’anecdote. "Votre personnage pense qu’il est réel. Il pense qu’il est l’égal de l’homme. Alors, oubliez que vous faites un film de science-fiction ! Abordez-le comme un drame ou un film de guerre."