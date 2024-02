VIDÉO - "The Crown" aux enchères : des costumes et décors vendus à prix fous

Des centaines d'objets de la célèbre série "The Crown" étaient vendus aux enchères mercredi à Londres. Les bénéfices de la vente serviront à financer une bourse pour les étudiants.

De la bague de fiançailles de Diana au carrosse royal, les passionnés de série "The Crown" ont pu acheter mercredi costumes, accessoires et décors pour des milliers de livres lors d'une vente aux enchères organisée à Londres par la maison Bonhams. La reproduction du trône du couronnement a été achetée 25.600 livres (30.000 euros), le carrosse orné d'or a été adjugé pour 56.300 livres (66.000 euros), et la jaguar verte de Diana est montée jusqu'à 70.000 livres (82.000 euros).

Découvrez chaque jour la Carte Blanche de Monique Younès dans Bonjour ! la Matinale TF1. Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.