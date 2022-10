VIDÉO - "The Crown" : les Windsor en crise dans la première bande-annonce de la saison 5

Quelle meilleure chanson que "Bitter Sweet Symphony", la "symphonie douce-amère" de The Verve, pour illustrer l’une des décennies les plus dévastatrices pour les Windsor ? The Crown plonge dans les années 1990 pour une cinquième saison aussi attendue par le public que redoutée par Buckingham. Car l'époque en question a été vécu avec beaucoup de difficultés par la famille royale britannique. "Les scandales royaux ont-ils nui à la réputation de ce pays ?", s’interroge un journaliste dans la première bande-annonce.