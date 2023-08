"The Idol" annulée : anatomie de la pire série de l’année

Le 29 juin 2021, la superstar de la pop The Weeknd annonce s'être associée à Sam Levinson, le créateur de la série à succès Euphoria, pour produire, écrire et jouer dans une fiction qui mettra en scène une jeune chanteuse pop qui tombe sous le charme d’un type mystérieux, à la fois propriétaire de night-club et leader d’une secte secrète. Après l’été, tout s’accélère. Début septembre, Lily Rose-Depp est annoncée dans le rôle principal et le 22 novembre, HBO annonce avoir commandé une saison de six épisodes. Le même jour, le tournage débute à Los Angeles. Et c’est là que ça se complique.