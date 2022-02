VIDÉO - Cowboy magnétique dans "The Power of The Dog" : Benedict Cumberbatch en route pour l'Oscar

Magie des trucages numériques, l’élégant Benedict Cumberbacth apparaît sur notre écran devant les collines que son personnage contemple dans The Power of The Dog, le nouveau film de Jane Campion disponible sur Netflix. L’acteur britannique est à Los Angeles, où il tourne Doctor Strange 2, mais il a pris le temps d’enfiler une veste à col en peau de mouton, histoire de se remettre dans l’ambiance de cette adaptation épatante du roman de Thomas Savage, paru en 1967.

À l’écran, il incarne Phil Burbank, l’un des deux héritiers du ranch familial, dans les somptueux paysages du Montana. Nous sommes en 1925, à une époque charnière dans l’histoire de l’Amérique. Macho et cruel, Phil est aux antipodes de son frère, le doux George (Jesse Plemons) qu’il martyrise depuis leur plus tendre enfance. Jusqu’au jour où ce dernier lui annonce qu’il a épousé Rose (Kirsten Dunst), une jeune veuve du coin. Et qu’elle va venir s’installer avec son fils Peter (Kodi Smit-McPhee).