"C'était un moment de grâce" : Louise a ébloui les coachs de "The Voice"

"Je suis honoré d'avoir vécu cela, c'était plein de grâce. J'ai adoré ce qui s'est passé, tu as ta place ici", a lancé Vianney qui l'a félicitée pour son choix de chanson audacieux. "Je me suis dit quitte à participer à 'The Voice', autant faire découvrir des artistes !", a répondu la jeune femme le sourire aux lèvres.

"C'était un moment de grâce comme il y en a peu", a renchéri Amel Bent. "Ça ne m'a fait penser à personne, à rien. Ça commence à partir de toi. Tes qualités, tu ne les as pas choppées chez quelqu'un. T'étais où ?". "Pas là !", a osé la candidate très à l'aise sur scène en clin d'œil à Vianney, dont elle rejoint l'équipe.