The Voice : l'intense prestation d'Andreea sur "Human" de Rag'n'Bone Man pour les Cross Battles

Face à elle, on retrouve Hanna de l'équipe de Bigflo et Oli. La chanteuse de 20 ans, atteinte de trichotillomanie (une maladie qui provoque le besoin compulsif de s’arracher les cheveux) et qui avait ébloui les coachs avec "Bohemian Rhapsody" lors des auditions à l'aveugle, fait partie des candidats les plus redoutables. Qui des deux talents remportera le vote du public ? Réponse samedi à partir de 21h10.