VIDÉO - "The Voice" : son téléphone en main, Nochka va surprendre les coachs ce samedi

"Oh le remix ! On aime ça !", s’enthousiasment les nouveaux coachs BigFlo et Oli dans leur double fauteuil avec Vianney. Le trio se retourne d’emblée. Zazie, de retour pour une sixième année, fait de même. Amel Bent prend davantage son temps et se laisse séduire à son tour par la proposition musicale singulière de Nochka. Par sa voix surtout, celle-ci termine son tour de chant par une note très haute. "Elle souffre d’une hypersensibilité qui lui fait ressentir les émotions de manière décuplée (…). Chanter est thérapeutique, une manière de s’exprimer", prévient la production en légende de la vidéo de son audition à l’aveugle.