VIDÉO - Un kid s'invite dans "The Voice" : Sören, 2 ans et demi, va voler la vedette à sa mère Zoé samedi

Elle n’était plus remontée sur scène depuis la naissance de son fils Sören. Un petit garçon de 2 ans et demi qui était son meilleur soutien au moment de passer son audition à l’aveugle. Zoé, 22 ans, se présente dans "The Voice" ce samedi 8 avril pour tenter de convaincre les quatre coachs.

"Je vais chanter de tout mon cœur et de toute mon âme. J’espère que c’est ce qui fera la différence", assure-t-elle avant de reprendre "Un peu plus haut, un peu plus loin" de Ginette Reno. Une chanson qui "la touche" particulièrement et fait écho au combat quotidien qu’elle mène en tant que mère célibataire.