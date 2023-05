Surprise dans "The Voice" ! Florent Pagny s’invite en demi-finale pour un retour très émouvant

"C’est une surprise ! Personne n’était au courant. C’est le cadeau de Florent pour cette demi-finale. Le patron est dans la place", assure Nikos Aliagas. Zazie lui propose son fauteuil mais il décline en riant. "Je vois que vous êtes tous en forme, eh bien moi aussi !", s’amuse le chanteur. "Ça fait plaisir d’arriver et que ça sonne tout de suite", dit-il en félicitant l’orchestre, rappelant qu’il n’avait pas pu faire de répétitions. "À plus tard, on se retrouve pendant les pubs !", lance-t-il en quittant le plateau qu’il devait retrouver en fin de soirée pour un duo avec Kendji Girac.