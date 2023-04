VIDÉO - "The Voice" : Vianney forme un trio inattendu pour les Battles de samedi

C'est un trio très éclectique. Ce samedi, pour la deuxième session des auditions à l'aveugle de "The Voice", Vianney a choisi de mettre en face à face trois talents aux univers très différents : Lola, Morgan et Maxence. Âgée de 19 ans, la première est étudiante dans une école de musique et elle fait aussi partie d'un groupe avec lequel elle fait des tournées l'été en Corse et dans le Sud. Plus jeune, elle avait tenté à plusieurs reprises les castings de "The Voice Kids", mais sans succès. Elle s'était qualifiée aux auditions à l'aveugle avec "Imaginer l'amour" de Juliette Armanet.

Face à elle, on retrouve Morgan, un père de famille de 37 ans qui connaît bien l'univers de "The Voice" puisque c'est le frère de Mister Mat, le finaliste de la dernière saison de l'émission. Intermittent du spectacle, il a décidé de sortir de l'ombre et de tenter à son tour sa chance aux auditions à l'aveugle avec "10 ans de nous" de Ben Mazué.