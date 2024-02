VIDÉO - "The Voice 2024" : Manuela, 16 ans, a mis "des mots sur ses maux" et bouleversé les quatre coachs

La saison 13 de "The Voice" a débuté samedi soir sur TF1 avec une première salve d’auditions à l’aveugle. Manuela, 16 ans, a fait se lever les quatre coachs en reprenant "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Revivez cette séquence étonnante et découvrez le coach qu’elle a choisi dès maintenant sur TF1+.

Jusque-là, elle chantait pour ses doudous dans son salon. Samedi soir, Manuela a fait lever les quatre coachs et tout le public du studio du Lendit lors des premières auditions à l’aveugle de "The Voice" saison 13 sur TF1. Dans son portrait, dévoilé quelques jours plus tôt, cette toute jeune candidate de 16 ans se racontait avec humour et émotion. La passion pour la musique qu’elle dissimule à ses parents, la chorale de l’école et les mauvaises langues qui lui font comprendre qu’elle n’a pas le bon look pour faire chanteuse…

En veste rose, Manuela se présente derrière le micro pour interpréter "Quand on n’a que l’amour" de Jacques Brel. Et tout de suite, les coachs sont subjugués par la pureté de sa voix. C’est Vianney le premier à se retourner. En coulisses, Nikos rassure sa maman : pour la benjamine de la soirée, c’est déjà gagné. Mika buzze à son tour, suivi par BigFlo et Oli. Zazie prend son temps, mais lorsque la candidate "envoie" une note qui donne la chair de poule, elle est bien obligée de suivre.

Mika "super bloque" Zazie

À peine la chanson terminée, Manuela fond en larmes. Trop de pression ? Trop de joie ? Un peu des deux ? Mika & co. se lèvent de leur fauteuil pour la rejoindre et lui faire un gros câlin. "Mais Zazie, elle était super non ?", lance la pop star à sa collègue en allant se rassoir… avant d’utiliser le super bloc pour l’empêcher de recruter la jeune fille. Une règle "pourrie" dixit la chanteuse qui va encore faire des ravages cette saison.

Curieux, Oli demande à Manuela pourquoi elle s’est mise à chanter, surpris par son jeune âge. "J’avais besoin de mettre des mots sur mes maux", explique-t-elle. "Et cette chanson particulièrement, je la dédie à mes grands-parents. Puisqu’ils sont partis. Malgré la barrière qui nous sépare, il reste encore l’amour."

Quand tu chantais, tu volais. Tu étais au-dessus de tout Oli

Les yeux fermés pendant une partie de la performance, BigFlo félicite la jeune candidate. "Tu nous as fait du bien, tu chantes pour des belles raisons, avec beaucoup d’amour et ça s’est entendu", souligne-t-il. "Quand tu chantais, tu volais. Tu étais au-dessus de tout", renchérit Oli. Le duo va-t-il convaincre son premier talent de la soirée ?

"Tu as des capacités hors normes, du très très haut niveau", insiste de son côté Vianney. "Je me suis retourné grâce à un mot 'voyage'. Tu y crois tellement à ce mot-là. Tu as 16 ans. Tu viens ici sur la scène de The Voice. C’est ton voyage. Et j’adorerais le faire réellement avec toi.'" C'est tellement beau qu'on dirait les paroles d'une chanson.

Face à cette avalanche de compliments, on se demande bien quelle équipe Manuela va choisir. Roulements de tambour, suspense insoutenable... "Mon premier choix, c’était BigFlo et Oli", avoue-t-elle. "Les mots de Vianney m’ont beaucoup touché. Mais je vais aller avec Mika !". Un choix qui fait bondir de joie le coach emblématique qui hérite d'une belle recrue pour son retour dans l'émission.