VIDÉO - "J’ai gardé le meilleur pour la fin" : avec Orange et Lance Priester, Mika conclu en beauté les battles "The Voice"

Pour sa dernière battle de la soirée, Mika a mis en face-à-face Orange et Lance Priester sur "Night in white satin" de The Moody Blues. Un duo détonnant qui a complètement emballé le coach, mais l'a confronté à un choix difficile. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

"Ca va être génial !" avait promis Mika. Et il n'a pas menti. Pour sa dernière battle de la soirée, le chanteur a choisi de confronter Orange et Lance Priester sur le titre "Night in white satin" de The Moody Blues. Lance, qui avoue parfois se sentir comme un extraterrestre, avait montré son talent lors des auditions à l’aveugle sur "Creep" de Radiohead.

Le jeune homme d’origine hollandaise avait eu la joie de voir les quatre coachs se retourner. Quant à Orange, il s’était fait remarquer avec une reprise de "All along the watchtower" de Jimi Hendrix. Ce chanteur et guitariste qui se produit dans le métro, a eu droit lui aussi à quatre sièges retournés.

Je préfère la version de Orange et Lance que l’original de Moody Blues Mika

"C’est magique, ce qui est en train de se passer, c’est musicalement délicieux. Pour la première fois depuis toutes ces années que je fais 'The Voice', je préfère la version de Orange et Lance que l’original de Moody Blues", a admis Mika. Et c’est vrai que les deux talents nous ont offert un show incroyable.

"Si j’étais Mika, je serais en turpitude car Lance a des capacités hors norme et je sais qu’il a toute sa place pour aller loin dans 'The Voice'. Mais sur ce rendez-vous- à, j’ai cru à 200 % à Orange. Tu as un truc dark et abîmé que j’adore", à jugé Vianney.

"C’est tellement rare d’avoir du style et la possibilité de jouer avec le phrasé, le groove. C’est quelque chose qu’on a ou pas", a expliqué Mika à Orange. "Mais toi Lens, tu as un autre talent avec lequel tu es né, c’est cette voix. Elle est tellement belle et tellement incroyable", a poursuivi le coach qui, pour trancher, a décidé de suivre le conseil de Florent Pagny, qui disait qu’il fallait suivre son instinct et se fier à l’instant. "Même si c’est contradictoire dans ma tête, ma décision ce soir, c’est Orange".