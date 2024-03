VIDÉO - Camille Lellouche sauve Lamba Pomme et l'emmène dans "The Voice, Comeback"

Ce samedi, TF1 diffusait la dernière session des auditions à l'aveugle de "The Voice". Lamba Pomme, 30 ans, a été sauvé par Camille Lellouche, la coach de "The Voice, Comeback", une compétition parallèle. Toutes les prestations de "The Voice" sont à retrouver sur TF1+.

C'est le petit chanceux de la soirée. Lamba Pomme a été sauvé par Camille Lellouche ce samedi lors de la dernière session des auditions à l'aveugle de "The Voice". Musiciens et voyageurs, le jeune homme de 30 ans vit une partie de l’année dans son van au milieu des montagnes. Après un bac scientifique et une prépa maths sup, maths spé, Lamba Pomme n'a pas voulu suivre la voie toute tracée qui l'attendait. Il avait envie de réaliser son rêve : être musicien.

"The Voice est une belle opportunité qui me force à sortir de ma zone de confort", explique le jeune homme qui a livré une véritable performance en reprenant "Basique" d'Orelsan avec un looper. Malheureusement, aucun coach ne s'est retourné. "J’ai trouvé ça, très malin (…) mais j’ai trouvé que ça pêchait un peu au niveau de l’interprétation de la voix et du placement", a estimé Oli. "C’était un peu trop rapide. J’ai l’impression qu’avec le stress, t’as joué plus rapidement que d’habitude", a renchéri Biglfo.

Je pense que tu peux surprendre encore Camille Lellouche

Très curieux, les coaches n'ont pas hésité à monter sur scène pour voir la machine de Lamba Pomme et improviser un petit morceau alors que Camille Lellouche prenait place en coulisses aux côtés des amis du candidat. "Bienvenue chez moi !" lui a lancé la coach surprise de la saison qui mène une compétition parallèle intitulée "The Voice, Comeback" sur TF1+. "Quand l’envie me vient, je viens repêcher un talent. Tu joues de plein d’instruments, tu es un artiste, tu fais plein de trucs et ça me plaît. Après je veux t’entendre plus car je pense que tu peux surprendre encore. Donc, je suis là pour toi", explique Camille Lellouche à Lamba Pomme qui ne réalise pas trop ce qui lui arrive.

"Il est encore sous l’émotion !", s'amuse l'humoriste qui sauve ainsi son dernier talent lors des auditions à l'aveugle. Elle pourra encore offrir une deuxième chance à deux autres candidats lors des cross battles. L'un d'entre eux aura la chance d’accéder directement aux primes en direct sur TF1.