VIDÉO - "The Voice" : Daniel, 66 ans, bouleverse le jury en chantant pour sa femme décédée

C'est alors que Daniel Defilipi a raconté son histoire. "Il y a quelque temps, malheureusement, j'ai perdu mon épouse et nous étions très fusionnels. Sans chercher, alors que je n'avais pas joué de piano depuis plus d'un an, une chanson en est sortie. Je l'ai postée sur les réseaux sociaux et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me remerciaient d'avoir écrit cette chanson parce que ça leur faisait du bien", a-t-il expliqué avant que Vianney ne lui demande d'interpréter le morceau en question, qui a bouleversé les coachs...