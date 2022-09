VIDÉO - "The Voice Kids" : Loghane, "l’évidence" de Julien Doré lors d’une battle "impressionnante"

Son audition à l’aveugle avait fait l’unanimité. "Quand j’ai vu les quatre sièges se retourner, j’étais étonnée, choquée et surtout émue. Je me souviendrai de ce moment toute ma vie", se rappelle la timide Loghane avant d’affronter l’étape des battles de "The Voice Kids" ce samedi 24 septembre. L’adolescente de 15 ans, qui a intégré l’équipe de Julien Doré après une reprise bouleversante de "Voilà" de Barbara Pravi, faisait face à Zoé, 14 ans, et au duo Htgaz, 15 ans également, pour une place en demi-finale.