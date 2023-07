"The Voice Kids" : il chante pour ne pas sombrer, découvrez la prestation de Maxence en hommage à sa sœur décédée

"Chanter du Barbara à 'The Voice Kids' ce n'est pas rien. Barbara, c'est un monument de la chanson française", a réagi de son côté la chanteuse. "Et l'aborder avec autant de maturité, de justesse, de précision sur une chanson aussi chargée, aussi lourde et pesante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi, il y avait vraiment quelque chose de magique. (…) Tu étais juste dans l'émotion et dans l'interprétation, tu as compris l'essence même de ses chansons et à ton âge, c'est très fort", a conclu Nolwenn qui s'est dite "fière" de travailler avec Maxence.