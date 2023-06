VIDÉO - "Tu me fais beaucoup penser à moi" : Slimane déjà ému aux larmes dans "The Voice Kids"

Dernier à se retourner parmi les quatre coachs, Slimane est le premier à prendre la parole. "Comment ça se fait que tu chantes comme ça ?", demande-t-il à Durel. Le jeune talent se présente comme quelqu’un "d’un peu timide", qui craint "le jugement des gens" mais "se sent libre" quand il chante. Un pouvoir de la musique qui ne pouvait pas laisser insensible le nouveau coach. "Il y a des gens qui viennent avec tout ce qu’ils sont et qui n’ont besoin de rien. Toi, tu n’as besoin de rien, tu as juste besoin d’être. Et moi, ça me bouleverse. On sent que tu sais pourquoi tu chantes. On sent que tu sais pour qui tu chantes. Je vais me calmer…", lui dit Slimane, la voix tremblotante.