VIDÉO - "The Voice" : la battle entre Auna et Hamid a forcé Zazie à un choix déchirant

Auna et Hamid ont livré une battle de haut niveau sur un tube d'Elton John ce samedi 20 avril. "C’est le pire cas de figure", a admis Zazie face à un choix cornélien. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

"C’est un des plus beaux duos des battles". Nikos a vu juste : ce samedi, Hamid et Auna nous ont offert une des plus belles battles de cette saison de "The Voice". Une des plus compliquées à départager aussi pour Zazie qui a choisi de mettre en face-à-face deux talents aux voix puissantes.

Agé de 28 ans, Hamid, aide-soignant en EHPAD, avait bluffé la chanteuse durant les auditions à l'aveugle avec sa reprise du "Grand Père" de Slimane. Quant à Auna, dont la voix a été modifiée par le Covid, comme elle nous l'a confié, elle avait séduit les quatre coachs avec sa version de "Donne-moi ton cœur", de Louane. Les deux chanteurs ont livré une version absolument planante du tube de Elton John : "Sorry seems to be the hardest word".

Une décision très compliquée pour Zazie

"C’est une chanson assez lente qui permet à Hamid de continuer à faire ses vagues d’émotion que j’adore. À l’inverse, Auna peut montrer son cœur", avait estimé Zazie lors des répétitions. Et le résultat a été à la hauteur de ses espérances. "Ce qui est intéressant, c’est que ce sont deux voies complètement différentes et ça marche", a jugé Mika.

"C’est le pire cas de figure", a admis la coach, absolument désemparée à l'heure du choix. "Hamid, je t’avais demandé un peu plus de précision technique. Auna, toi, tu as déjà la technique, je t’avais demandé du cœur. Et vous avez tous les deux fait cet effort", a poursuivi Zazie.

"Pour le courage, pour la générosité et pour la curiosité, je vais garder Hamid", a tranché la coach. "On ne peut pas la laisser partir", a lancé Biglfo à ses camarades qui ont longtemps hésité à repêcher Auna avant de la laisser partir. "Forcément ça fait bizarre et je pensais que j’allais mal le prendre. Au final, c’est comme ça, c’est le jeu ma pauvre Lucette ! Je suis très contente car Hamid est passé", a conclu Auna, bonne joueuse.