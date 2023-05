"The Voice" : "Ma victoire face à Max a été un peu compliquée à vivre", confie David Dax

Vous avez chanté "Never enough", après avoir interprété "The Circle of Life" (Roi Lion) aux auditions à l'aveugle. Vous rêvez de faire des comédies musicales ?

Oui. Quand j'étais plus jeune, je regardais Un, Dos, Tres à la télé. Ils chantaient, ils dansaient et ils jouaient la comédie. Ça me plaisait. En sortant de l'armée, j'ai fait une formation à l'AICOM pendant plusieurs mois, car le chant ne me suffisait pas. J'ai joué dans le spectacle "Black Legends" à Bobino, j'ai déjà quelques expériences. J'écris aussi des chansons depuis que je suis au lycée. J'en ai quelques une dans un tiroir. On verra si j'en fais quelque chose, si j'ouvre la Boîte de Pandore !