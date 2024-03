Grâce à Camille Lellouche, Teeo gagne son ticket pour "The Voice Comeback"

Son interprétation tout en finesse de "Pure" de Gjon’s Tears n'a pas totalement convaincu les coachs. Heureusement, Camille Lellouche a complètement succombé au "groove" de Teeo, 21 ans. Retrouvez toutes les prestations de "The Voice" en streaming sur TF1+.

Il a eu chaud. Teeo a été repêché par Camille Lellouche lors de la nouvelle soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Âgé de 21 ans, ce jeune chanteur était venu tenter sa chance avec une reprise de "Pure" de Gjon’s Tears, ex-candidat de l'émission qui s'était illustré dans l'équipe de Mika lors de la saison 8.

"Cette chanson raconte que la vie peut être très dure, mais qu’elle vaut le coup d’être vécue. C’est un peu l’histoire de ma vie", a expliqué Teeo dans son portrait. "Vers 12 ou 13 ans, j’écoutais de l’opéra, je chantais de l’opéra, j’avais une voix aiguë. J’étais en décalage avec les autres enfants. Mais j’ai fait du chemin depuis. Maintenant que je sais qui je suis, j'ai envie de montrer qu'il faut s’accrocher et aller de l’avant".

Camille Lellouche, la coach de l'espoir

Son message d’espoir, aussi beau soit-il, n’a pas touché les coachs qui ne se sont pas retournés. "J’ai entendu du très bon dans ta performance, et aussi d’autres choses où ça s’emballait un peu", a commencé Zazie, rapidement coupée dans son élan par l’arrivée de Camille Lellouche sur scène. "Mais merci, vous ne vous rendez pas compte ! Tu es incroyable", lance la chanteuse dont la mission est de donner cette année une seconde chance aux candidats.

"Tu es entre le RnB et la variété. Tu as un groove parfait. C’est très dur à chanter techniquement, il y a du flow, ça va vite. C’est incroyable ce que tu es parvenu à transmettre. Tu m’as mis les poils", s’est réjouie la coach de "The Voice Comeback". Avant qu’il ne quitte la scène, la production avait réservé une petite surprise à Teeo en diffusant un extrait de son passage dans "The Voice Kids" en 2015, lorsqu’il avait 12 ans. À l’époque, il avait chanté de l’opéra face aux coachs.