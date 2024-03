VIDÉO - "Ma joie, je te la dois" : Morpho a transcendé les coachs de "The Voice"

Ce samedi, TF1 diffusait la dernière session des auditions à l'aveugle de "The Voice". Morpho, un jeune artiste de 22 ans, a bouleversé Zazie avec sa reprise de "That’s not How Dreams are Made" de Jasper Steverlinck. Toutes les prestations de "The Voice" sont à retrouver sur TF1+.

Il a choisi son pseudo en référence au papillon bleu, synonyme de liberté et d’espoir. Âge de 22 ans, Morpho a tenté sa chance lors de la dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice", ce samedi sur TF1. Passionné de danse depuis son plus jeune âge, ce professeur d'éveil musical qui vient de Bruxelles a choisi de reprendre "That’s not How Dreams are Made" de Jasper Steverlinck.

Et il a fait un véritable carton auprès des coachs qui se sont tous les quatre retournés avant de lui offrir une standing-ovation. Zazie, très émue, a pris la parole en premier. "Vu ce que tu as donné, il faut donner aussi. Je me suis levée ce matin de mauvaise humeur pour m’apercevoir que ma chaudière était pétée. J'ai pris mon petit déjeuner et il y avait plus de lait, c’était pas grave non plus", a expliqué la chanteuse qui a énuméré toutes les galères de sa journée.

Tu chantes quelque chose de très triste et de très émouvant et depuis cinq minutes, je suis joyeuse Zaziz

"Je suis sortie, mon chat avait pissé à côté de la litière mais ce n'était pas grave. (…) Je suis arrivée avec ma mélancolie au studio. Toi, tu arrives et tu chantes quelque chose de très triste et de très émouvant et depuis cinq minutes, je suis joyeuse. Et ma joie, je te la dois", a lancé Zazie applaudit par les autres coaches. "Laissez-le moi !", les supplie-t-elle.

Très fair-play, ces derniers décident de ne pas se battre contre elle. "Est-ce que tu avais décidé dans quelle équipe tu voulais aller", l’interroge Mika. Coup de bol, Morpho avait très envie de rejoindre l'équipe de Zazie. "Merci, vous avez été très chevalier sur ce coup", a conclu la chanteuse face à ses camarades.