VIDÉO – "The Voice" : première bande-annonce magique pour la nouvelle saison avec BigFlo et Oli

Ne parlez plus de quatuor, mais de quintette. Pour la première fois en plus d’une décennie d’existence, "The Voice" comptera bien quatre équipes, mais cinq fauteuils rouges. Comme si la présence de Nolwenn Leroy en tant que coach surprise l’an dernier avait donné des idées à la production.

Le détail en plus ? L’un des fauteuils sera double et sera occupé par les rappeurs toulousains BigFlo et Oli. La conception de ces objets emblématiques est au cœur de la première bande-annonce de la saison 12 qui invite les téléspectateurs à "se préparer à vivre la magie" du télécrochet de TF1.