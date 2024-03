VIDÉO - "Le cercle des poètes disparus" : le pari osé d'un metteur en scène français qui a adapté le film culte

Trente-cinq ans après la sortie du film culte, le célèbre Professeur Keating et ses élèves sont de retour. Cette fois, c'est sur les planches du théâtre Antoine à Paris. Un spectacle qui se joue à guichets fermés depuis presque deux mois.

"Ô Capitaine ! Mon Capitaine !" Une réplique culte du cinéma qui retrouve ses couleurs sur les planches du théâtre Antoine à Paris. Depuis deux mois, la pièce adaptant le célèbre Cercle des Poètes disparus se joue à guichet fermé pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire du professeur de lettres John Keating. Un pari risqué, tant le film américain est resté dans les mémoires.

Sorti en 1989, le Cercle des poètes disparus fut un succès mondial et a offert l'un de ses plus grands rôles à Robin Williams. Un véritable challenge pour Stéphane Freiss qui a repris le rôle. "Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est Keating aujourd'hui, qui est ce personnage ? Comment le rendre actuel ? Comment le rendre vivant", explique-t-il ainsi dans le reportage en tête de cet article.

Pour Maxime Hurigen, acteur dans la pièce, "le message principal de ce film, c'est 'ayez le courage de devenir vous-même'. Et c'est vrai que c'est un message qui, à n'importe quelle époque je pense, raisonne et peut-être encore plus aujourd'hui". Le metteur en scène, Olivier Solivérès, fan absolu du film, a mis plus de dix ans pour convaincre les Américains de céder leur droit. Il a pris le temps de créer un esprit de troupe entre les acteurs. À charge pour eux de convaincre le public. Fidèle au long-métrage, avec une pointe de modernité, la pièce remporte un tel succès qu’il est prévu une tournée dans l’Hexagone l’an prochain.