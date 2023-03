VIDÉO - Thibault Cauvin, le virtuose sans frontières de la guitare

Derrière sa perfection, il y a toute une vie vouée à son art. “Tout ce qui pouvait me détourner de la guitare était dangereux pour moi. Je ne voulais plus trop avoir d’amis parce que ça pouvait me détourner de la guitare. La crainte absolue était de tomber amoureux. Plus tard, j’ai découvert la vraie vie, qui est exquise, mais plus tard”, sourit Thibault Cauvin dans la vidéo en tête de cet article.

Depuis son enfance, Thibault travaille sans relâche. À 20 ans, il avait déjà gagné 36 prix internationaux. Puis, le Bordelais s’est envolé pour des concerts autour du monde, du Carnegie Hall de New York à la Cité interdite de Pékin.