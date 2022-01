Thierry Mugler : décès d’un créateur hors-normes

L'ancien danseur classique ouvre sa maison de couture en 1974. Sa griffe s'impose immédiatement : décolletés plongeants, épaules accentuées, tailles étranglées et les hanches rebondies. On dénonce aussi l'outrage à la pudeur du créateur. "Ma mesure, c'est la démesure", disait-il. En 1985, il crée une collection homme. Jack Lang porte son costume à col Mao et cela fait un scandale sur les bancs de l'Assemblée.