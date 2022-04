Tir mortel d’Alec Baldwin : l’enquête patine, la police diffuse des images choc

Des images qui font froid dans le dos. Le bureau du shérif de Santa Fe a dévoilé lundi soir une série de photos et de vidéos, pour certaines très spectaculaires, versées à l’enquête sur le tir accidentel qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du western Rust, au Nouveau-Mexique, le 21 octobre dernier. On y voit notamment la police débarquer sur les lieux et découvrir les secours en train d’extraire la jeune femme de la petite chapelle où le drame a eu lieu.

Alec Baldwin apparaît lui à plusieurs reprises dans ces documents. On peut le voir réagir à l'arrivée de la police, en costume de cowboy, l'air perdu. "Non, ça ne va pas", répond-il à un officier qui l'interroge. Plus surprenant : dans ce qui semble être un extrait de la scène tournée au moment du drame, il dégaine son arme et la brandit face à la caméra qui bascule en arrière. S’agit-il précisément du moment où le tir fatal a été déclenché ? Difficile à dire puisque le son a été coupé.