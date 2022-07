VIDÉO - Toujours plus généreux, Dwayne Johnson surprend de jeunes fans en leur offrant un chiot

En plus de la surprise, Dwayne Johnson avait offert popcorn, glaces et sodas à tout le cinéma. Sans oublier un stand réservé à sa tequila Teremana pour les parents des jeunes spectateurs. De quoi combler tout le monde. "Personne ne fait ça mieux que lui", note en commentaires le réalisateur Rawson Marshall Thurber, qui l’a dirigé plus récemment dans Red Notice pour Netflix. Signe qu'en plus d'être le roi du box-office, The Rock, qui deviendra un super-héros dans Black Adam en octobre, est plus que jamais un prince avec ses fans.