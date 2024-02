"Squid Game" : découvrez les premières images de la saison 2

Netflix a dévoilé un premier trailer de la deuxième saison de "Squid Game". On y voit le héros, Seong Gi-hun, prêt à en découdre avec les créateurs du jeu d'une grande cruauté. Attention, cet article contient des spoilers concernant la saison 1.

À peine 17 secondes de bonheur pour les fans de Squid Game. Netflix a dévoilé un teaser de la saison 2 de sa série à succès. On y découvre Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), le grand gagnant du jeu reconnaissable à ses cheveux rouges, quelques instants après la fin de la première saison, alors qu'il se trouve à l'aéroport, prêt à embarquer pour rejoindre sa fille.

"Tu vas regretter cette décision", lui lance une voix menaçante au téléphone. "Je te retrouverai, coûte que coûte", lui répond Seong Gi-hun qui n'a pas touché le 45,6 milliards de wons qu’il a remportés.

Si Netflix n'a pas révélé l'intrigue de ces nouveaux épisodes, la plateforme a dévoilé en juin dernier le casting des personnages. Aux côtés des vétérans de la saison 1, Lee Byung-hun (l’agent masqué), Wi Ha-joon (le policier) et Gong Yoo (le fameux recruteur), on fera la connaissance de nouveaux joueurs.

Il s'agit notamment de Yim Si-wan, ex-membre du groupe de K-pop ZE:A et acteur de la série Strangers from hell ; Kang Ha-Neul, vu dans le thriller coréen Forgotten ; Park Sung-Hoon, à l'affiche l’autre succès coréen de Netflix The Glory ; et enfin le chanteur Yang Dong-geun.

Lancée en septembre 2021, Squid Game est devenu un véritable phénomène de société. Critique violente de l'ultralibéralisme, la série suit un groupe de citoyens coréens pris au piège dans un jeu d'une grande cruauté. Elle détient le record du meilleur démarrage de l'histoire de Netflix avec 1,65 milliard d’heures de visionnage en 28 jours. Squid Game, qui a également inspiré une télé-réalité sur Netflix, sera adaptée en jeu vidéo.