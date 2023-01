"Tu as changé une Ferrari pour une Twingo" : taclé par Shakira, Gerard Piqué débarque… en Twingo

Gerard Piqué n'a pas dit son dernier mot. L'ex-footballeur - qui en prend pour son grade dans la dernière chanson de Shakira – a répliqué avec humour aux piques de son ex-compagne. Il faut dire que depuis leur séparation en juin 2022, après dix ans de vie commune et deux enfants, le couple n'hésite pas à se tacler via médias interposé.

Dans sa dernière chanson intitulée BZRP Music Sessions #53 et qui fait un carton sur Youtube (123 millions de vues en quatre jours), Shakira s'en prend ouvertement à son ex, ainsi qu'à sa compagne l’Espagnole Clara Chia. "Tu as changé une Ferrari pour une Twingo", "une Rolex pour une Casio", balance (entre autres) l'interprète de Waka-Waka.