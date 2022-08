Tubes de l'été 82, l'Amérique de Johnny

Et toute sa vie sera dédiée à l'univers du rock 'n' roll. Entre concerts et passions pour les motos à commencer par les Harley. "Une Harley, ça se customise, on met des crocs, on cherche des poignées qui n'existent que dans certains endroits. C'est une passion", a-t-il confié en une fois. Johnny voulait cette chanson "Mon Amérique à moi" pour se raconter un peu plus.