Tubes de l’été 82 : "Les lacs du Connemara"

Aujourd'hui, la chanson fait partie d'une comédie musicale, dédiée à Michel Sardou. Hakob Ghasabian fait partie de la distribution. Pour lui, ce titre de six minutes est devenu un monument. "C'est un voyage qu'on fait avec la chanson. On est emporté en Irlande. Je pense que cette chanson a une âme et qu'elle raconte une histoire, ça devient un film", affirme-t-il. "Ça reste intemporel, et même les jeunes de mon âge peuvent s'identifier à ce genre de musique", a-t-il ajouté.