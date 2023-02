"Toujours Russe", Gérard Depardieu estime que la guerre en Ukraine "est une grosse connerie"

Le 1er mars dernier, au sixième jour de l’invasion russe, Gérard Depardieu avait appelé à "arrêter les armes et négocier" dans une déclaration adressée à l'AFP. "La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide", ajoutait-il. Quelques jours plus tard, il avait dénoncé "les folles dérives inacceptables" de Vladimir Poutine dans un communiqué, où il annonçait reverser les bénéfices d’une série de concerts "aux victimes ukrainiennes".

"Je pense que Depardieu ne comprend sans doute pas tout ce qui se passe, car il n'est pas totalement plongé dans l'actualité politique", avait alors réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Si cela est nécessaire, nous sommes prêts à le lui raconter et à lui expliquer afin qu'il comprenne mieux". De son côté, le député russe Soultan Khamzaev avait appelé les autorités à lui retirer la nationalité russe et à transférer ses biens immobiliers dans le pays à des associations caritatives.