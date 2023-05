Un carrosse VTC, un roi en chocolat… Les insolites du couronnement de Charles III

Ceux qui rêvent de la vie de château sans pouvoir goûter au trajet en carrosse à Londres pourront toujours puiser dans leurs économies pour s’offrir un petit bout de royauté. Sotheby’s propose aux enchères plusieurs répliques des Joyaux de la Couronne, faites de métal et non d’or. Sont proposés cinq sceptres et trois épées – dont deux "seront réparées avant la fin de la vente" le 4 mai, selon le vendeur anonyme. Cinq couronnes figurent aussi dans le lot, dont les copies de celles que porteront Charles III et Camilla pendant et après la cérémonie. Ces bijoux ont été fabriqués après le couronnement d’Elizabeth II en 1953 "pour être présentés aux communautés au sein du Commonwealth".