"Un film pour ne pas oublier que ça pourrait recommencer" : Jean Dujardin défend "Novembre" au 20H de TF1

Le 13 novembre 2015, les terroristes viennent d'attaquer Paris. Tous les services de police sont mobilisés. Il faut en urgence arrêter deux assaillants évanouis dans la nature, capables de récidiver. En salles ce mercredi, Novembre est la reconstitution minutieuse d'une traque hors norme pour laquelle le réalisateur Cédric Jimenez a longuement consulté les policiers antiterroristes.

"Sur les faits, sur l'articulation de l'enquête, on essaie d'être très précis et on ne déborde pas", explique l'auteur de Bac Nord à TF1. "On ne se permet pas des largesses, même si parfois, on pourrait se dire, ce serait mieux si ça s'est passé comme ça. Non, on se tient aux faits. C'est un peu un travail de bons soldats".